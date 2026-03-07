Vide grenier du COS de Buxy Buxy
Vide grenier du COS de Buxy Buxy samedi 6 juin 2026.
Buxy
Vide grenier du COS de Buxy
Place du champ de foire Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’association du COS de Buxy organise son vide-grenier annuel. Buvette, restauration et glacier sur place. Accueil des exposants dès 5h. Minimum 5 mètres linéaires (équivalent à une voiture) à 1,50 € le mètre. Inscription obligatoire, même de dernière minute de préférence. Particuliers et professionnels acceptés. Premier café offert aux exposants. Réservation par mail ou téléphone. .
Place du champ de foire Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 27 46 14 m.juillard@live.fr
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English : Vide grenier du COS de Buxy
L’événement Vide grenier du COS de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-05-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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