Buxy

Vide grenier du COS de Buxy

Place du champ de foire Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association du COS de Buxy organise son vide-grenier annuel. Buvette, restauration et glacier sur place. Accueil des exposants dès 5h. Minimum 5 mètres linéaires (équivalent à une voiture) à 1,50 € le mètre. Inscription obligatoire, même de dernière minute de préférence. Particuliers et professionnels acceptés. Premier café offert aux exposants. Réservation par mail ou téléphone. .

Place du champ de foire Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 27 46 14 m.juillard@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier du COS de Buxy

L’événement Vide grenier du COS de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-05-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II