Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis Buxy
Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis Buxy samedi 23 mai 2026.
Buxy
Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy
Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rejoignez-nous pour une journée inoubliable à la Maison Millebuis, en compagnie des Vignerons de Buxy ! Les portes seront grandes ouvertes pour vous accueillir chaleureusement.
Au programme, nombreuses activités pour tous les âges
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Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 03 03
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English : Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy
L’événement Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-04-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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