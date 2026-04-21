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Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis Buxy

Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis Buxy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis

Adresse : 6 Route de Chalon

Ville : 71390 Buxy

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Buxy

Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy

Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Rejoignez-nous pour une journée inoubliable à la Maison Millebuis, en compagnie des Vignerons de Buxy ! Les portes seront grandes ouvertes pour vous accueillir chaleureusement.

Au programme, nombreuses activités pour tous les âges
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Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 03 03 

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English : Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy

L’événement Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-04-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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