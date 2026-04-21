Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis Buxy

Buxy

Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy

Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rejoignez-nous pour une journée inoubliable à la Maison Millebuis, en compagnie des Vignerons de Buxy ! Les portes seront grandes ouvertes pour vous accueillir chaleureusement.

Au programme, nombreuses activités pour tous les âges

Concours Photo avec un an de nos cuvées Millebuis à gagner ! .

Caveau des Vignerons de Buxy La Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 03 03

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English : Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy

L’événement Une Folle Journée avec les Vignerons de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-04-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)