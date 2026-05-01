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Nature en fête Rue Borgne Buxy

Nature en fête Rue Borgne Buxy lundi 25 mai 2026.

Lieu : Rue Borgne

Adresse : Micky la Boulaye

Ville : 71390 Buxy

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Buxy

Nature en fête

Rue Borgne Micky la Boulaye Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Programme
– City stade
A la découverte de la biodiversité grâce aux applications mobiles
A télécharger Merlin bird id, Plantnet
Exposition sur la Nature

– Micky la boulaye
Atelier Création et décoration d’hôtels à insectes
Atelier Plantation de graines
Rencontre avec un apiculteur pour découvrir la vie des abeilles
12h Clôture de l’évènement par un verre de l’amitié .   .

Rue Borgne Micky la Boulaye Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   natura2000@ccscc.fr

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English : Nature en fête

L’événement Nature en fête Buxy a été mis à jour le 2026-05-11 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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