Nature en fête Rue Borgne Buxy

Buxy

Nature en fête

Rue Borgne Micky la Boulaye Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Programme

– City stade

A la découverte de la biodiversité grâce aux applications mobiles

A télécharger Merlin bird id, Plantnet

Exposition sur la Nature

– Micky la boulaye

Atelier Création et décoration d’hôtels à insectes

Atelier Plantation de graines

Rencontre avec un apiculteur pour découvrir la vie des abeilles

12h Clôture de l’évènement par un verre de l’amitié . .

Rue Borgne Micky la Boulaye Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté natura2000@ccscc.fr

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English : Nature en fête

L’événement Nature en fête Buxy a été mis à jour le 2026-05-11 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II