Nature en fête Rue Borgne Buxy
Nature en fête Rue Borgne Buxy lundi 25 mai 2026.
Buxy
Nature en fête
Rue Borgne Micky la Boulaye Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Programme
– City stade
A la découverte de la biodiversité grâce aux applications mobiles
A télécharger Merlin bird id, Plantnet
Exposition sur la Nature
– Micky la boulaye
Atelier Création et décoration d’hôtels à insectes
Atelier Plantation de graines
Rencontre avec un apiculteur pour découvrir la vie des abeilles
12h Clôture de l’évènement par un verre de l’amitié . .
Rue Borgne Micky la Boulaye Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté natura2000@ccscc.fr
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English : Nature en fête
L’événement Nature en fête Buxy a été mis à jour le 2026-05-11 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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