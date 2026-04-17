Exposition Enys Mahjoub Dibagations en Bourgogne Franche-Comté Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Enys Mahjoub Dibagations en Bourgogne Franche-Comté

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-06-11 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Après des études à l’école des Beaux-Arts de Besançon, dont il est originaire, Enys Mahjoub s’est reconverti dans le secteur viticole, un milieu découvert à l’occasion de vendanges dans le Jura, et qui l’a conduit en Bourgogne ; d’abord dans l’Yonne puis depuis janvier 2025, à Chalon-sur-Saône. C’est ce même milieu qui l’a amené à porter attention à ce qui l’entoure, observer les changements de lumière sur la nature et ses couleurs, la transformation constante du végétal selon les saisons…

Appareil photo à la main et GPS éteint, Enys Mahjoub aime partir à la découverte de sa région d’adoption. C’est alors une autre Bourgogne qu’il nous propose de découvrir à travers ses photographies ; celle qui s’offre à nous quand nous acceptons de nous égarer, de s’arrêter sur le bas-côté, de sortir des grands sites touristiques ou tout simplement en posant un autre regard, un autre angle de vue sur un lieu connu.

Accepter de se perdre, c’est prendre le risque de la surprise. Et c’est peut-être aussi, le meilleur moyen de trouver son chemin ou sa voie !

Loin des clichés, cette exposition nous dévoile le caractère insolite et singulier de notre région. Saurez-vous retrouver les lieux de ces prises de vue ? .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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L’événement Exposition Enys Mahjoub Dibagations en Bourgogne Franche-Comté Buxy a été mis à jour le 2026-04-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II