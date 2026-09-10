Apéritive Bords de Vienne, Pont Saint-Étienne, Limoges
vendredi 25 septembre 2026 · Pont Saint-Étienne · Limoges
Informations pratiques
Apéritive Bords de Vienne Vendredi 25 septembre, 18h00 Pont Saint-Étienne Haute-Vienne
12 € / 10 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:30:00+02:00
VISITE GOURMANDE
Commencez par une agréable promenade le long des rives, avant de poursuivre l’immersion dans l’histoire du quartier grâce à des documents d’archives. Prolongez ensuite ce moment par un temps d’échanges convivial autour d’un verre.
Avec la complicité de l’Université populaire du Pont Saint-Étienne.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Pont Saint-Étienne Pont Saint-Etienne Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
D’un pont à l’autre, profitez d’une promenade pour découvrir, au fil de l’eau, le patrimoine et l’histoire des Ponticauds. #Villedartetdhistoire
© Alexis Bernardet – Ville de Limoges
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