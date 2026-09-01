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AGENDA · Romans-sur-Isère

Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère

jeudi 10 septembre 2026 · La Maison Nugues · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Maison Nugues
Adresse
18 Rue de l'Armillerie
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
7 7 7 Avec une boisson comprise.

Romans-sur-Isère

Apéro Anglais

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson comprise.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10 20:00:00

Date(s) :
2026-09-10

La proposition est simple. Parler, échanger, se rencontrer autour d’un verre… tout en parlant anglais.
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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

The proposal is simple. Talk, exchange and meet over a drink… while speaking English.

L’événement Apéro Anglais Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme

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