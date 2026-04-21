Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic
Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic jeudi 16 juillet 2026.
Neuvic
Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille
21 Rue du commerce Neuvic Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une visite courte et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.
Musée départementale de la résistance -Neuvic
Une plongée dans les souvenirs pour (re)découvrir les célèbres Fêtes du Lac qui ont enchantées petits et grands pendant un quart de siècle.
Réservation obligatoire au 05.87.31.00.57 .
21 Rue du commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille
L’événement Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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