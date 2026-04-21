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Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic

Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic

Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 21 Rue du commerce

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Neuvic

Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille

21 Rue du commerce Neuvic Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une visite courte et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.
Musée départementale de la résistance -Neuvic
Une plongée dans les souvenirs pour (re)découvrir les célèbres Fêtes du Lac qui ont enchantées petits et grands pendant un quart de siècle.

Réservation obligatoire au 05.87.31.00.57   .

21 Rue du commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille

L’événement Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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