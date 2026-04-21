Neuvic

Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille

21 Rue du commerce Neuvic Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une visite courte et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.

Musée départementale de la résistance -Neuvic

Une plongée dans les souvenirs pour (re)découvrir les célèbres Fêtes du Lac qui ont enchantées petits et grands pendant un quart de siècle.

Réservation obligatoire au 05.87.31.00.57 .

21 Rue du commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille

L’événement Apéro Art et Histoire Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze