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Bébés lecteurs Médiathèque Jeanne d’Arc Neuvic

Bébés lecteurs Médiathèque Jeanne d’Arc Neuvic

Bébés lecteurs Médiathèque Jeanne d’Arc Neuvic vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Jeanne d'Arc

Adresse : 25 Avenue Général De Gaulle

Ville : 24190 Neuvic

Département : Dordogne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Neuvic

Bébés lecteurs

Médiathèque Jeanne d’Arc 25 Avenue Général De Gaulle Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 11:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez partager un moment autour des livres et des histoires avec vos jeunes enfants à la bibliothèque de 10h et 11h30.

Deux séances de lecture collective seront proposées à 10h30 et à 11h.

Animation Gratuite
Inscription requise au moins une semaine avant.

Renseignements bibliotheque24@mairie-neuvic-dordogne.fr 05 53 81 66 27   .

Médiathèque Jeanne d’Arc 25 Avenue Général De Gaulle Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 66 27  bibliotheque24@mairie-neuvic-dordogne.fr

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Neuvic a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord

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