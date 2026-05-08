Fête du Lac de la Triouzoune Neuvic
Fête du Lac de la Triouzoune Neuvic lundi 13 juillet 2026.
Neuvic
Fête du Lac de la Triouzoune
Lac de la Triouzoune Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Le Club Motonautique du Lac de la Triouzoune vous invite la fête du lac avec au programme;
– lundi 13 juillet buvette, grillades, soirée mousse et DJ, promenade en bateau gratuite l’après-midi
– dimanche 14 juillet buvette, paëlla géante, concert et grand feu d’artifice, promenade en bateau gratuite l’après-midi .
Lac de la Triouzoune Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 40 14 63 jean-pierre.coudert0637@orange.fr
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English : Fête du Lac de la Triouzoune
L’événement Fête du Lac de la Triouzoune Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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