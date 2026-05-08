Neuvic

Fête du Lac de la Triouzoune

Lac de la Triouzoune Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Le Club Motonautique du Lac de la Triouzoune vous invite la fête du lac avec au programme;

– lundi 13 juillet buvette, grillades, soirée mousse et DJ, promenade en bateau gratuite l’après-midi

– dimanche 14 juillet buvette, paëlla géante, concert et grand feu d’artifice, promenade en bateau gratuite l’après-midi .

Lac de la Triouzoune Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 40 14 63 jean-pierre.coudert0637@orange.fr

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English : Fête du Lac de la Triouzoune

L’événement Fête du Lac de la Triouzoune Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze