Stages jeunes canoë-kayak Neuvic

Stage de 3 jours du mercredi au vendredi, 10h-12h initiation ou perfectionnement, encadrement par un entraîneur de l’équipe de France.
45€, à partir de 8 ans. Sur inscription.
Base de canoë de Planèze. Il est impératif de savoir nager pour faire du canoë.
USNCK 06 31 88 45 19
Route du grand Mur, Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 10 13 93
English : Stages jeunes canoë-kayak
3-day course Wednesday to Friday, 10 a.m.-12 p.m.: beginners or advanced, supervised by a French team coach.
45, from 8 years old. Registration required.
Planèze canoe base. You must be able to swim to canoe.
USNCK 06 31 88 45 19
