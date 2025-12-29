Stages jeunes canoë-kayak

Route du grand Mur, Planèze Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Stage de 3 jours du mercredi au vendredi, 10h-12h initiation ou perfectionnement, encadrement par un entraîneur de l’équipe de France.

45€, à partir de 8 ans. Sur inscription.

Base de canoë de Planèze. Il est impératif de savoir nager pour faire du canoë.

USNCK 06 31 88 45 19

Stage de 3 jours du mercredi au vendredi, 10h-12h initiation ou perfectionnement, encadrement par un entraîneur de l’équipe de France.

45 €, à partir de 8 ans. Sur inscription.

Base de canoë de Planèze. Il est impératif de savoir nager pour faire du canoë.

USNCK 06 31 88 45 19 .

Route du grand Mur, Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 10 13 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages jeunes canoë-kayak

3-day course Wednesday to Friday, 10 a.m.-12 p.m.: beginners or advanced, supervised by a French team coach.

45, from 8 years old. Registration required.

Planèze canoe base. You must be able to swim to canoe.

USNCK 06 31 88 45 19

L’événement Stages jeunes canoë-kayak Neuvic a été mis à jour le 2025-12-26 par Vallée de l’Isle en Périgord