Informations pratiques

Apéro BD : des bulles à partager Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mardi 22 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

L’actualité des BD pour adultes présentée par vos bibliothécaires, la librairie M’enfin?! et des usagers de la Médiathèque. Des idées de lecture, des échanges, de la convivialité… Vous réservez ?

Nous vous présentons un choix varié d’albums qui nous ont tapé plu. Vous pouvez aussi partager un coup de cœur.

Un verre et des impressions de lecture à partager.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-22T20:15:00.000+02:00

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0299053060 mediatheque@ville-bruz.fr

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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