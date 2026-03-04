Apéro bénévole spécial Mai à vélo à l’atelier du Gour de l’Arche de des Jantes et des Gens, Atelier du gour de l’arche | des Jantes et des Gens, Périgueux
Apéro bénévole spécial Mai à vélo à l’atelier du Gour de l’Arche de des Jantes et des Gens, Atelier du gour de l’arche | des Jantes et des Gens, Périgueux mercredi 6 mai 2026.
Apéro bénévole spécial Mai à vélo à l’atelier du Gour de l’Arche de des Jantes et des Gens Mercredi 6 mai, 17h30 Atelier du gour de l’arche | des Jantes et des Gens Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T17:30:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T17:30:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00
Venez fêter Mai à vélo autrement avec Des Jantes et des Gens ! Cet apéro bénévole spécial Mai à vélo est un moment convivial pour rencontrer les actrices et acteurs de l’association, discuter projets, mobilité durable et transition écologique, autour d’un verre ou d’une boisson non‑alcoolisée.
Nous vous proposons de découvrir en pratique comment s’engager à nos côtés : animation d’ateliers d’auto‑réparation, accompagnement du public, communication, logistique des événements, participation aux ateliers participatifs… Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences techniques en mécanique pour participer.
L’apéro sera l’occasion de :
- visiter les espaces atelier
- découvrir les actions Mai à vélo,
- discuter de vos envies d’engagement (soirées, week‑ends, ponctuelles),
- échanger avec les bénévoles et salarié·es,
- sentir l’ambiance chaleureuse et solidaire de l’équipe.
Entrée libre et gratuite – tout le monde est bienvenu, adhérent·es ou simplement curieux·ses de l’association.
Atelier du gour de l’arche | des Jantes et des Gens 42 chemin de saltgourde, 24000 perigueux Périgueux 24000 Le Gour de l’Arche – Les Veynassières Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Rejoignez-nous pour découvrir Des Jantes et des Gens, rencontrer l’équipe et découvrir toute nos actions pour ce mois de « MAI à VÉLO » !
MAI A VELO
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