Mobili Tour Périgueux 6 mai, Accueil périscolaire de Maurice Albe, Périgueux

Mobili Tour Périgueux 6 mai Mercredi 6 mai, 16h00 Accueil périscolaire de Maurice Albe Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:00:00+02:00

Rejoignez nos aventuriers sur le Mobili Tour, événement retraçant les étapes du Tour de France durant 1 mois et demi !

Rendez-vous à 16h à l’accueil périscolaire de Périgueux à cette adresse : 18 rue Talleyrand Périgord – 24000 – Périgueux

Le but n’est pas forcément que vous fassiez toute l’étape, même un petit bout de 10km est possible, tout le monde est la bienvenue !

Nos aventuriers feront une sensibilisation dans cette école dès le début d’après-midi et roulera par la suite aux alentours de 16h

Voici le lien pour les suivre lors de l’étape Périgueux-Mallemort : https://www.openrunner.com/route-details/23477654

En vous attendant nombreux pour partager un moment de convivialité avec eux cet après-midi là

Accueil périscolaire de Maurice Albe 18 rue Talleyrand Périgord Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0769076061 »}] [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23477654 »}]

Venez pédaler avec nos aventuriers dans le cadre du Mobili Tour (ouvert à tous), rendez-vous 16h Périgueux pour rouler, sans compétiton et dans la bonne humeur en direction de Mallemort !