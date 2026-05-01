Apéro blind test Médiathèque Cussac
Apéro blind test Médiathèque Cussac mercredi 20 mai 2026.
Cussac
Apéro blind test
Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
C’est le mois du son en Ouest Limousin. Venez tester votre culture musicale autour d’un apéritif ! .
Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 44 34 mediatheques@ouestlimousin.com
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English : Apéro blind test
L’événement Apéro blind test Cussac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin
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