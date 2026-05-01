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Apéro blind test Médiathèque Cussac

Apéro blind test Médiathèque Cussac

Apéro blind test Médiathèque Cussac mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 8 Rue de Saint-Mathieu

Ville : 87150 Cussac

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Cussac

Apéro blind test

Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

C’est le mois du son en Ouest Limousin. Venez tester votre culture musicale autour d’un apéritif !   .

Médiathèque 8 Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 44 34  mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Apéro blind test

L’événement Apéro blind test Cussac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin

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