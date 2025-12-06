APÉRO BOUM CRÉPUSCULAIRE LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

APÉRO BOUM CRÉPUSCULAIRE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Boom & Martinez est un duo bien connu de la scène toulousaine.

Mr Boom, producteur de remixes pour Acid Arab, Pat Kalla, Mawimbi, Pawas, Arooj Aftab…

Guillermo Martinez, Dj des collectifs Kalakuta et Bamako-Bogota.

Ensemble, ils explorent les méandres des musiques électroniques africaines et caribéennes (Shatta, Amapiano, Batida…) .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Boom & Martinez is a well-known duo on the Toulouse scene.

L’événement APÉRO BOUM CRÉPUSCULAIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE