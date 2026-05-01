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Apér’O Business sur l’eau Restaurant Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire

Apér’O Business sur l’eau Restaurant Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Restaurant Bistr'O du Village

Adresse : 521 Rue Des Vacances

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Apér’O Business sur l’eau

Restaurant Bistr’O du Village 521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

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Restaurant Bistr’O du Village 521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 39 27 

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English :

L’événement Apér’O Business sur l’eau Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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