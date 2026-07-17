Apéro / Céramique Saint-Loup
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Loup
Informations pratiques
Saint-Loup
Apéro / Céramique
4 Fleurat Saint-Loup Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-08
Venez façonner / émailler un petit tableau (15×15) sur une thématique tirée au hasard.
Durée 1h30
Réservation par SMS avant le mercredi, 6 personnes maximum par atelier! .
4 Fleurat Saint-Loup 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 43 83 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro / Céramique
L’événement Apéro / Céramique Saint-Loup a été mis à jour le 2026-07-15 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Saint-Loup (Creuse)
- Fête de l’été Saint-Loup 8 août 2026
- Vallée de la Trézence, une zone humide vitale Saint-Loup 18 août 2026
- Grav’Val de Trézence Saint-Loup 30 août 2026
- Visite privilège du château de Sauveterre Saint-Loup 30 août 2026