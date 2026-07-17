UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Loup

Apéro / Céramique Saint-Loup

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Loup

Apéro / Céramique Saint-Loup

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
4 Fleurat
Ville
23130 Saint-Loup
Département
Creuse
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Loup

Apéro / Céramique

4 Fleurat Saint-Loup Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-08

Venez façonner / émailler un petit tableau (15×15) sur une thématique tirée au hasard.
Durée 1h30
Réservation par SMS avant le mercredi, 6 personnes maximum par atelier!   .

4 Fleurat Saint-Loup 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 43 83 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro / Céramique

L’événement Apéro / Céramique Saint-Loup a été mis à jour le 2026-07-15 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Saint-Loup (Creuse)