Informations pratiques

Saint-Loup

Apéro / Céramique

4 Fleurat Saint-Loup Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-01 2026-08-08

Venez façonner / émailler un petit tableau (15×15) sur une thématique tirée au hasard.

Durée 1h30

Réservation par SMS avant le mercredi, 6 personnes maximum par atelier! .

4 Fleurat Saint-Loup 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 43 83 48

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English : Apéro / Céramique

L’événement Apéro / Céramique Saint-Loup a été mis à jour le 2026-07-15 par Creuse Confluence Tourisme