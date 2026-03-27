Visite privilège du château de Sauveterre

Saint-Loup Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-06 2026-08-30 2026-10-17

Une visite inédite du château de Sauveterre proposée par le Pays d’Art et d’Histoire. Partez à la découverte de l’histoire de ce domaine fondée au XIIIème siècle et qui fût un temps propriété de la famille d’Estampes proche du duc Jean de Berry.

Une visite inédite du château de Sauveterre proposée par le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du Cher et du Romorantinais. Profitez de son ouverture exceptionnel au public pour partager l’histoire de ce domaine fondée au XIIème siècle.

Le château de Sauveterre est mentionné pour la première fois dans un acte en rapport avec l’abbaye voisine d’Olivet, toute proche, daté de 1230. Il appartient un temps audescendants de Robinet d’Estampe, proche du duc Jean de Berry, avant d’être échangé avec Charles Besnard de Sauveterre à la fin du XVIIe siècle. Cette visite retracera l’histoire du château, de ses origines à sa reconstruction au XIXe siècle et les relations parfois compliquées de ses anciens propriétaires avec leurs voisins. 6 .

Saint-Loup 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original visit to the château de Sauveterre offered by the Pays d’Art et d’Histoire. Discover the history of this 13th-century estate, once owned by the Estampes family, close to Duke Jean de Berry.

L’événement Visite privilège du château de Sauveterre Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Sologne Côté Sud