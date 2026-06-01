Apéro Compost Chartres
Apéro Compost Chartres mardi 23 juin 2026.
Chartres
Apéro Compost
Place de Spire Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Un rendez-vous convivial pour découvrir les nouveaux composteurs et repartir avec un bioseau gratuit
Participez à un moment convivial pour découvrir les bons gestes du compostage et échanger autour des nouveaux composteurs installés sur la commune. Des conseils pratiques seront partagés et des bioseaux seront distribués gratuitement. .
Place de Spire Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
A friendly get-together to discover the new composters and leave with a free bioseau
L’événement Apéro Compost Chartres a été mis à jour le 2026-06-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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