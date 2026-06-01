Chartres

Apéro Compost

Place de Spire Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Un rendez-vous convivial pour découvrir les nouveaux composteurs et repartir avec un bioseau gratuit

Participez à un moment convivial pour découvrir les bons gestes du compostage et échanger autour des nouveaux composteurs installés sur la commune. Des conseils pratiques seront partagés et des bioseaux seront distribués gratuitement. .

Place de Spire Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A friendly get-together to discover the new composters and leave with a free bioseau

L’événement Apéro Compost Chartres a été mis à jour le 2026-06-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES