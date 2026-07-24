UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cour-Maugis sur Huisne

Apéro-Concert à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

vendredi 14 août 2026 · Boissy-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Boissy-Maugis
Adresse
121 Rue du Perche
Ville
61110 Cour-Maugis sur Huisne
Département
Orne
Tarif

Cour-Maugis sur Huisne

Apéro-Concert à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Avec Gypsy Swing Trio.

Trio composé d’un saxophone, une guitare et un violon musique festive aux inspirations traditionnelles !

Participation libre.

Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.   .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro-Concert à l’Escarbille

L’événement Apéro-Concert à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CdC Coeur du Perche

À voir aussi à Cour-Maugis sur Huisne (Orne)