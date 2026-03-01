Apéro-concert Andéol au Masq Hôtel Masq Hôtel La Rochelle

Apéro-concert Andéol au Masq Hôtel

Masq Hôtel 17 rue de l’ouvrage à cornes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Accès concert + 1 boisson incluse (vin, bière 25cl ou soft)

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

Le Masq Hôtel se transforme de nouveau en scène musicale !

Samedi 14 mars, nous sommes heureux de vous convier à la 7ème édition des Apéros-concerts ! Et c’est une fois de plus carte blanche au Chantier des Francofolies, avec un artiste pépite ANDEOL !

Masq Hôtel 17 rue de l’ouvrage à cornes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 83 83 info@masqhotel.com

English :

The Masq Hôtel is once again transformed into a musical stage!

On Saturday March 14, we’re delighted to invite you to the 7th edition of Apéros-concerts! And it’s once again carte blanche at the Chantier des Francofolies, with a nugget artist: ANDEOL!

