Estivaux

Apéro concert avec le groupe Folk America

Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:30:00

fin : 2026-07-26 22:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Apéro-concert avec le groupe Folk America

Duo de chansons françaises et festives

Au vallon

Entrée libre et gratuite.

Participation volontaire pour les artistes

Planches charcuterie fromages sur réservation .

Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro concert avec le groupe Folk America

L’événement Apéro concert avec le groupe Folk America Estivaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme