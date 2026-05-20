Apéro concert avec le groupe Folk America Estivaux
Apéro concert avec le groupe Folk America Estivaux dimanche 26 juillet 2026.
Estivaux
Apéro concert avec le groupe Folk America
Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26 22:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Apéro-concert avec le groupe Folk America
Duo de chansons françaises et festives
Au vallon
Entrée libre et gratuite.
Participation volontaire pour les artistes
Planches charcuterie fromages sur réservation .
Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15
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English : Apéro concert avec le groupe Folk America
L’événement Apéro concert avec le groupe Folk America Estivaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme
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