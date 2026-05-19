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Apéro concert avec le groupe The Road Songs Estivaux

Apéro concert avec le groupe The Road Songs Estivaux

Apéro concert avec le groupe The Road Songs Estivaux vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Vallon d'Estivaux

Ville : 19410 Estivaux

Département : Corrèze

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Estivaux

Apéro concert avec le groupe The Road Songs

Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Apéro-concert avec le groupe The Road Songs.
Au vallon
Entrée libre et gratuite
Participation volontaire pour les artistes

Planches charcuterie fromages sur réservation.   .

Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15 

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English : Apéro concert avec le groupe The Road Songs

L’événement Apéro concert avec le groupe The Road Songs Estivaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme

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