Apéro-concert Bach, Orchestre national de Metz Grand Est, Louis Schwizgebel, Pauline Cambournac L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Apéro-concert Bach, Orchestre national de Metz Grand Est, Louis Schwizgebel, Pauline Cambournac

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 19:15:00

Date(s) :

2026-10-03

De Bach à Beethoven, de la musique baroque au classicisme viennois, ce concert trace une lignée dont la courroie de transmission est Carl Philipp Emanuel Bach. Il se dit que Bach père goûtait peu le style de son fils cadet, cette Empfindsamkeit (littéralement sentimentalisme) qui revendiquait de toucher l’auditeur directement au cœur. Pourtant, s’il est une musique qui touche directement au cœur, c’est bien le Cinquième Concerto du Cantor de Leipzig, avec son mouvement lent suave, en apesanteur. Le choc avec le Quatrième Concerto de Beethoven est complet deux mouvements enjoués, lumineux entourant un mouvement lent inouï, où l’orchestre rabroue les implorations du piano. Le plus beau, peut-être, des concertos de Beethoven.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

From Bach to Beethoven, from Baroque music to Viennese Classicism, this concert traces a lineage whose connecting link is Carl Philipp Emanuel Bach. It is said that Bach the elder had little appreciation for his youngest son’s style—that “Empfindsamkeit” (literally, “sentimentality”) that sought to touch the listener directly in the heart. Yet if there is one piece of music that touches the heart directly, it is surely the Leipzig Cantor’s Fifth Concerto, with its sweet, weightless slow movement. The contrast with Beethoven’s Fourth Concerto is striking: two lively, luminous movements framing an unforgettable slow movement, in which the orchestra rebuffs the piano’s implorations. Perhaps the most beautiful of Beethoven’s concertos.

L’événement Apéro-concert Bach, Orchestre national de Metz Grand Est, Louis Schwizgebel, Pauline Cambournac Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ