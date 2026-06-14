Informations pratiques

Yvetot

Apéro-Concert BTP

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 19:00:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Le groupe BTP, Brailleurs de Tubes Populaires , est une compagnie normande de street musique et de chansons à la demande, un véritable karaoké vivant composé de cinq musiciens. La formule est simple Vous avez un air en tête ? BTP vous l’interprète ! Les BTP sont des artisans de la chanson ils ravivent les titres comme on ravale les façades, enterrent les tubes, démolissent les couplets, mais toujours avec le cœur et l’humour. Un spectacle énergique et chaleureux qui fonctionne sans électricité. En effet, le groupe se produit en acoustique avec deux guitaristes, un contrebassiste, un percussionniste et cinq chanteurs. Avec BTP, c’est la promesse d’un grand n’importe quoi, n’importe où… BTP se produit partout et dans toutes les conditions. Ils ne reculeront devant rien pour vous offrir, le temps d’une chanson, un moment de liberté et une vraie bouffée de rire. .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr

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English : Apéro-Concert BTP

L’événement Apéro-Concert BTP Yvetot a été mis à jour le 2026-08-12 par Yvetot Normandie Tourisme