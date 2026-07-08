AGENDA · Chamberet
Apéro Concert Chamberet
jeudi 20 août 2026 · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Apéro Concert
10 place du marché Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Apéro Concert animé par l’orchestre Julien Proulhac /Jean-Pierre Bergès.
Possibilité de se restaurer sur place. .
10 place du marché Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 20 79
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English : Apéro Concert
L’événement Apéro Concert Chamberet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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