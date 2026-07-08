Informations pratiques

Chamberet

Apéro Concert

10 place du marché Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Apéro Concert animé par l’orchestre Julien Proulhac /Jean-Pierre Bergès.

Possibilité de se restaurer sur place. .

10 place du marché Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 20 79

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Chamberet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze