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AGENDA · Chamberet

Apéro Concert Chamberet

jeudi 20 août 2026 · Chamberet

Apéro Concert Chamberet

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
10 place du marché
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif

Chamberet

Apéro Concert

10 place du marché Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Apéro Concert animé par l’orchestre Julien Proulhac /Jean-Pierre Bergès.
Possibilité de se restaurer sur place.   .

10 place du marché Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 20 79 

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Chamberet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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