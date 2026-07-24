Apéro-Concert David Delabrosse Yvetot
vendredi 5 février 2027 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Apéro-Concert David Delabrosse
Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 19:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Dans un décor rétro et chaleureux, David Delabrosse, accompagné de Denis Piednoir, interprète son nouvel album Les mots modernes ainsi que plusieurs titres issus de ses précédentes productions. L’instrumentation est simple, mais soignée deux guitares acoustiques, deux voix et une boîte à rythmes. Des objets comme un radiocassette ou un Minitel interviennent comme autant de témoins du passé. Les interludes entre les chansons sont l’occasion d’instaurer un dialogue entre les deux musiciens autour de leur différence d’âge, thème majeur du dernier opus, et de la manière dont ils se perçoivent réciproquement. Un moment de complicité, à la fois sensible, drôle et poétique. .
Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr
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English : Apéro-Concert David Delabrosse
L’événement Apéro-Concert David Delabrosse Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme
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