Apero Concert de l’hôtel Alba Flore Beslot

Hôtel Alba Saint-Malo

Début : 2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21 20:30:00

2026-03-21

Un petit air de renouveau souffle sur la Digue du Sillon… Pour lancer officiellement notre saison des Apéros-Concerts 2026, l’hôtel Alba a l’immense plaisir d’accueillir la talentueuse Flore Beslot pour une session acoustique exceptionnelle.

Si vous ne la connaissez pas encore, préparez-vous à être transportés. Flore, c’est une voix cristalline, une sensibilité à fleur de peau et un jeu de guitare qui sublime les plus beaux standards (et ses propres pépites). C’est le genre de moment où le temps s’arrête, juste entre le bleu de la mer et la chaleur de notre salon.

Profitez de ce set Guitare & Voix intimiste, avec vue sur l’horizon, en découvrant nos cocktails signatures, nos planches à partager et notre sélection de thés pour les plus sages. C’est l’occasion idéale de découvrir l’Hôtel Alba sous un autre angle celui de la convivialité et de la culture locale.

Entrée gratuite (consommations sur place) .

Hôtel Alba 17 Rue des Dunes Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 37 18

