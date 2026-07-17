[Apéro Concert] Dear Pola LaPéniche Chalon-sur-Saône
mercredi 25 novembre 2026 · LaPéniche · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
[Apéro Concert] Dear Pola
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 19:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Dear Pola
< Indie Folk Valence >
Dear Pola est le projet de Mary, autrice-compositrice-interprète et poétesse originaire de la Drôme. Entre folk dépouillée et mélancolie moderne, elle explore la mémoire, les liens et la difficulté à dire. Autodidacte, elle a développé un jeu de guitare en picking et open tuning, riche et organique, qui dialogue avec ses textes et porte les émotions au-delà des mots. Après un premier EP Ma Part du Ciel (2023), Dear Pola prépare la sortie de son premier album en Octobre 2026. Ses chansons, écrites en anglais, deviennent une expérience émotionnelle et sensorielle un espace de réconciliation entre fragilité et force. Sur scène, seule avec sa guitare, elle propose une folk intime et incarnée, où chaque morceau se déploie comme un poème vivant, dans une sincérité brute et un geste profondément personnel. .
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org
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English : [Apéro Concert] Dear Pola
L’événement [Apéro Concert] Dear Pola Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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