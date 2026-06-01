Apéro concert d’été Chez Narcisse Le Val-d’Ajol
Apéro concert d’été Chez Narcisse Le Val-d’Ajol vendredi 26 juin 2026.
Le Val-d’Ajol
Apéro concert d’été
Chez Narcisse 9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-08-31 23:59:00
Date(s) :
2026-06-26
LES VENDREDIS TAPAS & MUSIQUE
Dès 19H Carte de tapas à partage, bières locales et cocktail du soir à déguster.
Dès 21H Concert tout les vendredis soirs
Accès concert gratuit // Réservation conseillées pour les tables
Infos et réservation de tables pour les tapas par téléphoneAdultes
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Chez Narcisse 9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 3 29 66 53 59
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English :
FRIDAY TAPAS & MUSIC
Starting at 7 p.m.: Tapas menu to share, local beers, and evening cocktails to enjoy.
Starting at 9 PM: Live music every Friday night
Free admission to the concert // Reservations recommended for tables
Information and table reservations for tapas: by phone
L’événement Apéro concert d’été Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-06-17 par OT REMIREMONT
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