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Apéro concert d’été Chez Narcisse Le Val-d’Ajol

Apéro concert d’été Chez Narcisse Le Val-d’Ajol vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Chez Narcisse

Adresse : 9 rue du Devau

Ville : 88340 Le Val-d'Ajol

Département : Vosges

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : mardi 1 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Le Val-d’Ajol

Apéro concert d’été

Chez Narcisse 9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-08-31 23:59:00

Date(s) :
2026-06-26

LES VENDREDIS TAPAS & MUSIQUE
Dès 19H Carte de tapas à partage, bières locales et cocktail du soir à déguster.
Dès 21H Concert tout les vendredis soirs
Accès concert gratuit // Réservation conseillées pour les tables

Infos et réservation de tables pour les tapas par téléphoneAdultes
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Chez Narcisse 9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 3 29 66 53 59 

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English :

FRIDAY TAPAS & MUSIC
Starting at 7 p.m.: Tapas menu to share, local beers, and evening cocktails to enjoy.
Starting at 9 PM: Live music every Friday night
Free admission to the concert // Reservations recommended for tables

Information and table reservations for tapas: by phone

L’événement Apéro concert d’été Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-06-17 par OT REMIREMONT

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