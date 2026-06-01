Apéro concert d’été Chez Narcisse Le Val-d’Ajol

Le Val-d’Ajol

Apéro concert d’été

Chez Narcisse 9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-08-31 23:59:00

Date(s) :

2026-06-26

LES VENDREDIS TAPAS & MUSIQUE

Dès 19H Carte de tapas à partage, bières locales et cocktail du soir à déguster.

Dès 21H Concert tout les vendredis soirs

Accès concert gratuit // Réservation conseillées pour les tables

Infos et réservation de tables pour les tapas par téléphoneAdultes

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Chez Narcisse 9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 3 29 66 53 59

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English :

FRIDAY TAPAS & MUSIC

Starting at 7 p.m.: Tapas menu to share, local beers, and evening cocktails to enjoy.

Starting at 9 PM: Live music every Friday night

Free admission to the concert // Reservations recommended for tables

Information and table reservations for tapas: by phone

L’événement Apéro concert d’été Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-06-17 par OT REMIREMONT