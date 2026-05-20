Apéro concert: fête de la musique avec VARE # Estivaux
Apéro concert: fête de la musique avec VARE # Estivaux samedi 20 juin 2026.
Estivaux
Apéro concert: fête de la musique avec VARE #
Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Apéro-concert dans le cadre de la fête de la musique avec VARE #
Au vallon
Entrée libre et gratuite.
Participation volontaire pour les artistes
Planches charcuterie fromages sur réservation .
Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro concert: fête de la musique avec VARE #
L’événement Apéro concert: fête de la musique avec VARE # Estivaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme
À voir aussi à Estivaux (Corrèze)
- Festivaloise Estivaux 28 mai 2026
- Apéro concert avec Basa Duo Estivaux 5 juin 2026
- Apéro concert avec Abraxas Estivaux 15 juillet 2026
- Apéro concert avec le groupe Folk America Estivaux 26 juillet 2026
- Apéro concert avec le groupe The Road Songs Estivaux 31 juillet 2026