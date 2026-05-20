Estivaux

Apéro concert: fête de la musique avec VARE #

Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Apéro-concert dans le cadre de la fête de la musique avec VARE #

Au vallon

Entrée libre et gratuite.

Participation volontaire pour les artistes

Planches charcuterie fromages sur réservation .

Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15

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L’événement Apéro concert: fête de la musique avec VARE # Estivaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme