Agon-Coutainville

Apéro-concert Jim ADN

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Apéro-concert Jim ADN (chanson française / compositions)

Rendez-vous à partir de 19h30 à la brasserie Captain James à Agon-Coutainville. .

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr

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English : Apéro-concert Jim ADN

L’événement Apéro-concert Jim ADN Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme