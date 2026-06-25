Apéro-concert Jim ADN Agon-Coutainville
Apéro-concert Jim ADN Agon-Coutainville jeudi 9 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Apéro-concert Jim ADN
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Apéro-concert Jim ADN (chanson française / compositions)
Rendez-vous à partir de 19h30 à la brasserie Captain James à Agon-Coutainville. .
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr
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English : Apéro-concert Jim ADN
L’événement Apéro-concert Jim ADN Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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