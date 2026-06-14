Informations pratiques

Yvetot

Apéro-Concert Kasper Pianomobil

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 19:00:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Mettez un piano entre les mains de Kasper et ce pianiste généreux vous entraînera dans un voyage d’une énergie musicale sans égale, où vous passerez du rire aux larmes. Vous glisserez de son rock effréné aux profondes mélodies classiques, serez portés par des ragtimes endiablés ou des chansons populaires poignantes, tout en savourant ses standards et en vous laissant surprendre par cette sensation de bien-être envoûtante qu’il partage dès la première note. De Brassens à Pink Floyd, de Piaf aux Beatles, en passant par Chopin et les Bérurier Noir… au gré des envies et de l’ambiance ! .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro-Concert Kasper Pianomobil

L’événement Apéro-Concert Kasper Pianomobil Yvetot a été mis à jour le 2026-08-12 par Yvetot Normandie Tourisme