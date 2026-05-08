Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro concert La Bohalle Loire-Authion

Apéro concert La Bohalle Loire-Authion samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Place Charles de Gaulles La Bohalle

Ville : 49250 Loire-Authion

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Loire-Authion

Apéro concert La Bohalle

Place Charles de Gaulles La Bohalle Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Petits et grands, habitants et touristes profitent ensemble de ces soirées festives en plein air où le plaisir d’écouter de la musique est associé à la convivialité de partager un apéritif.   .

Place Charles de Gaulles La Bohalle Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire   evenementiel@loire-authion.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro concert La Bohalle Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers

À voir aussi à Loire-Authion (Maine-et-Loire)