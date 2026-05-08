Loire-Authion

Apéro concert La Bohalle

Place Charles de Gaulles La Bohalle Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Petits et grands, habitants et touristes profitent ensemble de ces soirées festives en plein air où le plaisir d’écouter de la musique est associé à la convivialité de partager un apéritif. .

Place Charles de Gaulles La Bohalle Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire evenementiel@loire-authion.fr

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L’événement Apéro concert La Bohalle Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers