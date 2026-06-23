Apéro-concert Mozart, Orchestre national de Metz Grand Est L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Apéro-concert Mozart, Orchestre national de Metz Grand Est

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-30 18:00:00

fin : 2027-01-30 19:00:00

Date(s) :

2027-01-30

Haydn et Mozart étaient liés par un sentiment d’admiration réciproque.

Du premier, le chef suisse Marc Leroy-Calatayud présente la Symphonie n° 55 sous-titrée de façon posthume Le maître d’école en raison d’un étonnant (et très impérieux) Adagio. Du divin Amadeus, Claire Le Boulanger et Manon Louis, solistes de l’Orchestre national de Metz Grand Est, illuminent le miraculeux Concerto pour flûte et harpe. Mais ces deux géants du XVIIIe siècle ne doivent pas porter ombrage aux grandes compositrices de l’époque classique et pré-romantique. Aveugle à l’enfance, Maria Theresia von Paradis (à qui Mozart dédia son Concerto pour piano n° 18) nous laisse une musique vibrante et gracieuse. De même, la française Sophie Gail fut l’une des compositrices d’opéra les plus populaires dans le Paris du XIXe siècle. Belles et indispensables redécouvertes.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Haydn and Mozart were bound by a mutual admiration.

From Haydn’s oeuvre, Swiss conductor Marc Leroy-Calatayud presents Symphony No. 55, posthumously subtitledposthumously titled “The Schoolmaster” due to its surprising (and very impetuous) Adagio. From the divine Amadeus, Claire Le Boulanger and Manon Louis, soloists with the Metz Grand Est National Orchestra, bring to life the miraculous Concerto for Flute and Harp. But these two giants of the 18th century must not overshadow the great female composers of the Classical and Early Romantic periods. Blind from childhood, Maria Theresia von Paradis (to whom Mozart dedicated his Piano Concerto No. 18) leaves us with vibrant and graceful music. Similarly, the French composer Sophie Gail was one of the most popular opera composers in 19th-century Paris. These are beautiful and essential rediscoveries.

L’événement Apéro-concert Mozart, Orchestre national de Metz Grand Est Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ