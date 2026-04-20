Nant

Apéro concert

Place du Claux Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Central Hashish Store en concert

Ambiance 60’s garage rock pour une soirée qui s’annonce électrique.

Restauration sur place par Laurie Traiteur (sur réservation)

Tatin d’oignons confits jambon de pays

Rougail saucisses riz

Douceur à la pistache

Réservation 06.19.35.23.30

Bar & ambiance assurés par le Café des Halles.

Une soirée conviviale, de la bonne musique live et un bon repas… tout est réuni pour passer un super moment !

Places limitées pensez à réserver

A 19h au Café des Halles .

Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Central Hashish Store in concert

L’événement Apéro concert Nant a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)