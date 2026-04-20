Apéro concert Nant
Apéro concert Nant jeudi 7 mai 2026.
Nant
Apéro concert
Place du Claux Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Central Hashish Store en concert
Ambiance 60’s garage rock pour une soirée qui s’annonce électrique.
Restauration sur place par Laurie Traiteur (sur réservation)
Tatin d’oignons confits jambon de pays
Rougail saucisses riz
Douceur à la pistache
Réservation 06.19.35.23.30
Bar & ambiance assurés par le Café des Halles.
Une soirée conviviale, de la bonne musique live et un bon repas… tout est réuni pour passer un super moment !
Places limitées pensez à réserver
A 19h au Café des Halles .
Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Central Hashish Store in concert
L’événement Apéro concert Nant a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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