Apéro-concert Pourrain place de la mairie Pourrain

Pourrain

Apéro-concert Pourrain

place de la mairie Place de la Mairie Pourrain Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Apéro-concert à Pourrain avec le groupe pop-rock-fun-disco Dark Eden à partir de 20h et feu d’artifice en fin de soirée

buvette et restauration sur place .

place de la mairie Place de la Mairie Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 06 31 35 cf.pourrain@gmail.com

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English : Apéro-concert Pourrain

L’événement Apéro-concert Pourrain Pourrain a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !