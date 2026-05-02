Apéro-concert Pourrain place de la mairie Pourrain
Apéro-concert Pourrain place de la mairie Pourrain vendredi 26 juin 2026.
Pourrain
Apéro-concert Pourrain
place de la mairie Place de la Mairie Pourrain Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Apéro-concert à Pourrain avec le groupe pop-rock-fun-disco Dark Eden à partir de 20h et feu d’artifice en fin de soirée
buvette et restauration sur place .
place de la mairie Place de la Mairie Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 06 31 35 cf.pourrain@gmail.com
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English : Apéro-concert Pourrain
L’événement Apéro-concert Pourrain Pourrain a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !