ATELIER Transmission Dessin Domaine de l’Ocrerie Pourrain

Pourrain

ATELIER Transmission Dessin

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Yonne

Tarif : 85 – 85 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Pourquoi cet atelier ?

Approche pratique : 80% du temps dédié au dessin.

Encadrement par Alexei Dernov, artiste reconnu pour son travail sur les portraits.

Ambiance conviviale : groupe réduit pour favoriser les échanges.

Atelier de dessin pour adulte

1. Introduction (10h00 10h30)

Présentation : Alexei Dernov partage son parcours et ses inspirations.

Objectifs de la journée : Comprendre les proportions du visage, les techniques de croquis rapides, et le rendu des ombres/lumières.

Matériel : Liste du matériel nécessaire (papier, crayons, gommes, estompes, etc.).

2. Les Fondamentaux du Portrait (10h30 12h00)

Les proportions du visage :

Étude des lignes directrices (axe des yeux, nez, bouche).

Exercices de croquis rapides (5-10 min par pose) pour s’approprier les volumes.

Démonstration : Alexei réalise un croquis en direct, avec explications pas à pas.

3. Ombres et Lumières (12h00 13h00)

Théorie : Comprendre la source de lumière et son impact sur les volumes.

Pratique : Exercices de dégradés et d’estompage. Application sur des croquis de visage (jeu des contrastes).

BREAK DEJEUNER DE 13-14H possibilité de réserver votre déjeuner végétarien préparé par le Domaine de l’Ocrerie ou venez avec votre repas froid !

4. Approfondissement (14h00 15h00)

Travail sur modèle vivant : esquisses avec focus sur la composition.

Conseils personnalisés d’Alexei pour chaque participant.

Astuces : Comment suggérer une émotion ou un caractère avec peu de traits.

5. Projet Final (15h00 16h45)

Réalisation d’un portrait complet : Chaque participant choisit un angle ou une expression à travailler.

Accompagnement individuel pour peaufiner les détails.

6. Clôture et Échanges (16h45 17h00)

Retour sur les travaux : Présentation des dessins et feedbacks bienveillants.

Conseils pour progresser : Ressources (livres, artistes à suivre, exercices).

Matériel à prévoir par participant

L’association fournira des crayons et quelques feuilles de papier Ingres.

Vous pouvez également venir avec votre propre matériel : carnet de croquis, gomme, mie de pain et estompe, fusains ou sanguines, chevalet si vous le souhaitez.

Tarif et inscription sur helloasso Transmission dessin 85€/personne .

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : ATELIER Transmission Dessin

L’événement ATELIER Transmission Dessin Pourrain a été mis à jour le 2026-02-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)