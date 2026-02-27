ATELIER Transmission Dessin Domaine de l’Ocrerie Pourrain
ATELIER Transmission Dessin Domaine de l’Ocrerie Pourrain dimanche 14 juin 2026.
Pourrain
ATELIER Transmission Dessin
Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Yonne
Tarif : 85 – 85 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Pourquoi cet atelier ?
Approche pratique : 80% du temps dédié au dessin.
Encadrement par Alexei Dernov, artiste reconnu pour son travail sur les portraits.
Ambiance conviviale : groupe réduit pour favoriser les échanges.
Atelier de dessin pour adulte
1. Introduction (10h00 10h30)
Présentation : Alexei Dernov partage son parcours et ses inspirations.
Objectifs de la journée : Comprendre les proportions du visage, les techniques de croquis rapides, et le rendu des ombres/lumières.
Matériel : Liste du matériel nécessaire (papier, crayons, gommes, estompes, etc.).
2. Les Fondamentaux du Portrait (10h30 12h00)
Les proportions du visage :
Étude des lignes directrices (axe des yeux, nez, bouche).
Exercices de croquis rapides (5-10 min par pose) pour s’approprier les volumes.
Démonstration : Alexei réalise un croquis en direct, avec explications pas à pas.
3. Ombres et Lumières (12h00 13h00)
Théorie : Comprendre la source de lumière et son impact sur les volumes.
Pratique : Exercices de dégradés et d’estompage. Application sur des croquis de visage (jeu des contrastes).
BREAK DEJEUNER DE 13-14H possibilité de réserver votre déjeuner végétarien préparé par le Domaine de l’Ocrerie ou venez avec votre repas froid !
4. Approfondissement (14h00 15h00)
Travail sur modèle vivant : esquisses avec focus sur la composition.
Conseils personnalisés d’Alexei pour chaque participant.
Astuces : Comment suggérer une émotion ou un caractère avec peu de traits.
5. Projet Final (15h00 16h45)
Réalisation d’un portrait complet : Chaque participant choisit un angle ou une expression à travailler.
Accompagnement individuel pour peaufiner les détails.
6. Clôture et Échanges (16h45 17h00)
Retour sur les travaux : Présentation des dessins et feedbacks bienveillants.
Conseils pour progresser : Ressources (livres, artistes à suivre, exercices).
Matériel à prévoir par participant
L’association fournira des crayons et quelques feuilles de papier Ingres.
Vous pouvez également venir avec votre propre matériel : carnet de croquis, gomme, mie de pain et estompe, fusains ou sanguines, chevalet si vous le souhaitez.
Tarif et inscription sur helloasso Transmission dessin 85€/personne .
Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : ATELIER Transmission Dessin
L’événement ATELIER Transmission Dessin Pourrain a été mis à jour le 2026-02-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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