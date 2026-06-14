Apéro-Concert Rythm N’Wood Yvetot
vendredi 14 mai 2027 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Apéro-Concert Rythm N’Wood
Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 19:00:00
fin : 2027-05-14
Date(s) :
2027-05-14
Rythm N’Wood (guitare, chant et percussions) revisite un répertoire de reprises aussi variées qu’éclectiques. Il est composé de deux musiciens normands, amis de longue date, qui ont choisi de se retrouver autour de morceaux populaires. Cette fois, c’est dans une version acoustique qu’ils vous les proposent, mêlant les influences et les styles tantôt jazzy, country, blues, folk voire funky… Le répertoire, riche et dynamique, s’accorde à un état d’esprit résolument festif et convivial. .
Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr
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English : Apéro-Concert Rythm N’Wood
L’événement Apéro-Concert Rythm N’Wood Yvetot a été mis à jour le 2026-08-12 par Yvetot Normandie Tourisme
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