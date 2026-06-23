Apéro-concert Saint-Saëns L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Apéro-concert Saint-Saëns

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-05-15 18:00:00

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-15

Inventeur du poème symphonique, page orchestrale reposant sur un sujet historique, pictural ou littéraire, Franz Liszt en laisse treize. Les Préludes, inspiré par Lamartine, est le plus magistral et conclut logiquement ce programme dans un tsunami de passion. Son ami Saint-Saëns lui a emboîté le pas, avec la célèbre Danse macabre mais aussi La Muse et le Poète (un tendre dialogue des violon et violoncelle solos) et l’ensorcelant Rouet d’Omphale (qui peint dans un tournoiement incessant le triomphe de la rusée Omphale sur Hercule). Amie de Saint-Saëns, compagne du poète Catulle Mendès (peinte à ce titre par Renoir avec leurs filles), Augusta Holmès laisse avec La Nuit et l’Amour l’une des pages les plus voluptueuses du romantisme français.Tout public

31 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Franz Liszt, the inventor of the symphonic poem—an orchestral work based on a historical, pictorial, or literary theme—left behind thirteen of them. *Les Préludes*, inspired by Lamartine, is the most masterful and logically concludes this program in a tsunami of passion. His friend Saint-Saëns followed in his footsteps with the famous Danse macabre but also La Muse et le Poète (a tender dialogue between the solo violin and cello) and the spellbinding Rouet d’Omphale (which depicts, in a ceaseless whirl, the triumph of the cunning Omphale over Hercules). A friend of Saint-Saëns and the partner of the poet Catulle Mendès (portrayed as such by Renoir alongside their daughters), Augusta Holmès left behind *La Nuit et l’Amour*, one of the most sensuous works of French Romanticism.

L’événement Apéro-concert Saint-Saëns Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ