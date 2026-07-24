Apéro-Concert They got me singing the blues Yvetot
vendredi 20 novembre 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Apéro-Concert They got me singing the blues
Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
They got me singing the blues est un hommage aux diverses facettes du blues et du jazz vocal. Le projet est né de la rencontre entre la chanteuse Hélène Makki et les instrumentistes Jean-Baptiste Gaudray, Clément Landais et Gregory Serrier. C’est à travers une réinterprétation originale de titres finement sélectionnés que ce quartet nous fait voyager à travers les Etats-Unis. De ses racines dans le Mississippi en passant par le rhythm’n blues et le jazz east coast, le blues ici n’est pas seulement une forme musicale de douze mesures mais bien une énergie et une atmosphère dans lesquelles la mélancolie de la blue note et la joie de la chanter coexistent. Les thèmes de l’amour, de la solitude et de l’espoir côtoient une musique d’esprit, authentique avec des paroles souvent teintées d’humour où les mélodies pentatoniques se mêlent à des arrangements rythmiques raffinés. Bien plus qu’une rencontre musicale, ce projet est avant tout une rencontre humaine entre les musiciens et le public. .
Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr
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English : Apéro-Concert They got me singing the blues
L’événement Apéro-Concert They got me singing the blues Yvetot a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme
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