Apéro-Concerts Falaise

Informations pratiques

Falaise

Apéro-Concerts

Bars de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-08-22 20:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22 2026-08-29

Cet été, la Ville de Falaise propose un partenariat avec les bars de Falaise. Durant 6 samedis de l’été, profitez de l’ambiance musicale pour boire un verre en famille ou entre amis et découvrir différents styles musicaux des duos, qu’ils soient voix-guitare, guitare-piano ou encore saxo-guitare.

Cet été, la Ville de Falaise propose un partenariat avec les bars de Falaise.

Durant 6 samedis de l’été, profitez de l’ambiance musicale pour boire un verre en famille ou entre amis et découvrir différents styles musicaux des duos, qu’ils soient voix-guitare, guitare-piano ou encore saxo-guitare, il y en aura pour toutes les oreilles.

Tous les concerts auront lieu de 18h30 à 20h30

> Samedi 4 juillet, au Sulky, vous avez rendez-vous avec LA.440.

> Samedi 11 juillet, à L’Arbre Malté, découvrez Jack Ellis et Alcie Bela pour un blues folk

> Samedi 18 juillet, au Concept, les Soufflants Manchots vous proposent un répertoire acoustique folk.

> Samedi 1er août, au Bar du Centre, retrouvez Cocktail Passion, groupe bien connu à Falaise

> Samedi 22 août, à La Civette, c’est le duo Love Birds qui proposera un programme de variétés internationales

> Samedi 29 août, au Sulky, partez à la rencontre de B2SWING autour de standards du jazz, du blues et du funk. .

Bars de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro-Concerts

This summer, the Town of Falaise is organising a partnership with Falaise’s bars. Over six Saturdays this summer, come and enjoy the musical atmosphere whilst having a drink with family or friends and discover different musical styles: duos, whether vocal-guitar, guitar-piano or even saxophone-gu…

L’événement Apéro-Concerts Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande