Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit Rue des Prunus Pouzauges
Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit Rue des Prunus Pouzauges samedi 18 juillet 2026.
Pouzauges
Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit
Rue des Prunus 6 Résidence le Saule Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Contes gourmands à deux voix
Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit est un spectacle de contes gourmands à deux voix, celles d’une conteuse, Laure Urgin et d’un guitariste, Frédéric Denépoux.
Un seul fil directeur l’appétit, sous toutes ses formes !
Mots et musique sont là pour nous mettre l’eau à la bouche et nous donner envie de dévorer la vie à pleine dents !
Apportez votre siège et votre gobelet. Moment convivial offert par la ville après le spectacle.
A partir de 5 ans 50 min .
Rue des Prunus 6 Résidence le Saule Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr
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Contes gourmands à deux voix
L’événement Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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