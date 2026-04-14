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Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit Rue des Prunus Pouzauges

Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit Rue des Prunus Pouzauges samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Rue des Prunus

Adresse : 6 Résidence le Saule

Ville : 85700 Pouzauges

Département : Vendée

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pouzauges

Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit

Rue des Prunus 6 Résidence le Saule Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Contes gourmands à deux voix
Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit est un spectacle de contes gourmands à deux voix, celles d’une conteuse, Laure Urgin et d’un guitariste, Frédéric Denépoux.
Un seul fil directeur l’appétit, sous toutes ses formes !
Mots et musique sont là pour nous mettre l’eau à la bouche et nous donner envie de dévorer la vie à pleine dents !

Apportez votre siège et votre gobelet. Moment convivial offert par la ville après le spectacle.
A partir de 5 ans 50 min   .

Rue des Prunus 6 Résidence le Saule Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37  mairie@pouzauges.fr

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English :

Contes gourmands à deux voix

L’événement Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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