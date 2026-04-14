Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit Rue des Prunus Pouzauges

Pouzauges

Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit

Rue des Prunus 6 Résidence le Saule Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Contes gourmands à deux voix

Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit est un spectacle de contes gourmands à deux voix, celles d’une conteuse, Laure Urgin et d’un guitariste, Frédéric Denépoux.

Un seul fil directeur l’appétit, sous toutes ses formes !

Mots et musique sont là pour nous mettre l’eau à la bouche et nous donner envie de dévorer la vie à pleine dents !

Apportez votre siège et votre gobelet. Moment convivial offert par la ville après le spectacle.

A partir de 5 ans 50 min .

Rue des Prunus 6 Résidence le Saule Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr

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English :

Contes gourmands à deux voix

L’événement Apéro conté Pourquoi la mer est salée et autres contes d’appétit Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges