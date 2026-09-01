APÉRO COUPS DE COEURS Saint-Mars-du-Désert
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
APÉRO COUPS DE COEURS
25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Un moment d’échange autour du livre,
Chacun pourra faire découvrir ses dernières lectures inspirantes et partager des coups de cœur. Nous en profiterons pour échanger sur la sélection des prix romans et BD en Erdre et Gesvres 2026 qui arrivera à son terme, et vous proposerons quelques rafraichissements et grignotages afin de passer un moment agréable ensemble. .
25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 29 62 08
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L’événement APÉRO COUPS DE COEURS Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt
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