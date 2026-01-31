Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

FÊTE DES POSSIBLES

17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La Fête des possibles revient pour sa nouvelle édition

DJ set et concerts, marché nocturne de créateurs, bar et restauration locale. .

17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

The F%EAte des possibles is back for its new %E9dition

L’événement FÊTE DES POSSIBLES Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays Erdre Canal Forêt