FÊTE DES POSSIBLES Saint-Mars-du-Désert
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
FÊTE DES POSSIBLES
17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
La Fête des possibles revient pour sa nouvelle édition
DJ set et concerts, marché nocturne de créateurs, bar et restauration locale. .
17 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
The F%EAte des possibles is back for its new %E9dition
L’événement FÊTE DES POSSIBLES Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays Erdre Canal Forêt
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