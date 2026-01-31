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AGENDA · Saint-Mars-du-Désert

FÊTE DES POSSIBLES ; JARDINER AU NATUREL Saint-Mars-du-Désert

mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
44850 Saint-Mars-du-Désert
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-du-Désert

FÊTE DES POSSIBLES ; JARDINER AU NATUREL

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Sur inscription   .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   urbanisme@saintmarsdudesert.fr

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English :

L’événement FÊTE DES POSSIBLES ; JARDINER AU NATUREL Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays Erdre Canal Forêt

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