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GUINGUETTE DU TIERS LIEU Saint-Mars-du-Désert

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place Jean Moulin
Ville
44850 Saint-Mars-du-Désert
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-du-Désert

GUINGUETTE DU TIERS LIEU

Place Jean Moulin Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

La guinguette est de retour pour cette nouvelle édition
Rendez-vous à partir de 18h dans le bourg pour un moment festif et convivial.
Venez en famille ou entre amis profiter de la musique.
Dans une ambiance chaleureuse, vous pourrez déguster des produits locaux et variés, partager un verre entre amis, faire de nouvelles rencontres et danser sur des airs entraînants toute la soirée grâce à des musiciens de qualité.   .

Place Jean Moulin Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr

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English :

The guinguette is back for a new edition

L’événement GUINGUETTE DU TIERS LIEU Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt

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