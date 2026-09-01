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LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
25 Rue du 3 Août 1944
Ville
44850 Saint-Mars-du-Désert
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-du-Désert

LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE

25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Une belle occasion de plonger dans l’univers des histoires
Les jeunes lecteurs de 0 à 4 ans profiteront d’une lecture d’albums soigneusement sélectionnés par nos bibliothécaires.
Places limitées sur inscription   .

25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   02 40 29 62 08

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English :

A great opportunity to dive into the world of stories

L’événement LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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