LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE
25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une belle occasion de plonger dans l’univers des histoires
Les jeunes lecteurs de 0 à 4 ans profiteront d’une lecture d’albums soigneusement sélectionnés par nos bibliothécaires.
Places limitées sur inscription .
25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 29 62 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great opportunity to dive into the world of stories
L’événement LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
À voir aussi à Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique)
- FÊTE DES POSSIBLES Saint-Mars-du-Désert 11 septembre 2026
- GUINGUETTE DU TIERS LIEU Saint-Mars-du-Désert 11 septembre 2026
- APÉRO COUPS DE COEURS Saint-Mars-du-Désert 18 septembre 2026
- LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Mars-du-Désert 19 septembre 2026
- ATELIER BOTANIQUE MENSUEL Saint-Mars-du-Désert 19 septembre 2026