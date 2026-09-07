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Apéro cultures, Au Petit Paris, Saint-Dizier

jeudi 8 octobre 2026 · Au Petit Paris · Saint-Dizier

Apéro cultures, Au Petit Paris, Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Au Petit Paris
Adresse
478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
Entrée libre

Apéro cultures Jeudi 8 octobre, 19h00 Au Petit Paris Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00

Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils une source de curiosité et de fascination dans notre société, et ce depuis toujours ? Découvrons ensemble quelques profils souvent si particuliers qui apparaissent dans notre champ culturel : cinéma, série, romans policiers, études sociologiques… 
Public adulte

Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
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