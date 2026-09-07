Apéro cultures, Au Petit Paris, Saint-Dizier
jeudi 8 octobre 2026 · Au Petit Paris · Saint-Dizier
Informations pratiques
Apéro cultures Jeudi 8 octobre, 19h00 Au Petit Paris Haute-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00
Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils une source de curiosité et de fascination dans notre société, et ce depuis toujours ? Découvrons ensemble quelques profils souvent si particuliers qui apparaissent dans notre champ culturel : cinéma, série, romans policiers, études sociologiques…
Public adulte
Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Tueurs en série. Moment d’échanges
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