Apéro cultures, Au Petit Paris, Saint-Dizier

Informations pratiques

Apéro cultures Jeudi 8 octobre, 19h00 Au Petit Paris Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:00:00+02:00

Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils une source de curiosité et de fascination dans notre société, et ce depuis toujours ? Découvrons ensemble quelques profils souvent si particuliers qui apparaissent dans notre champ culturel : cinéma, série, romans policiers, études sociologiques…

Public adulte

Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Tueurs en série. Moment d’échanges