Apéro dans les vignes La Chartre-sur-le-Loir
Apéro dans les vignes La Chartre-sur-le-Loir jeudi 2 juillet 2026.
La Chartre-sur-le-Loir
Apéro dans les vignes
La Chartre-sur-le-Loir Sarthe
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-16 11:45:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
APERO DANS LES VIGNES à 11h en compagnie d’un.e vigneron.ne ! Dégustation au cœur du terroir ! Immersion rapide et efficace dans l’univers des vins du Loir et savourer au grand air.
En juillet et en août, la Maison du Tourisme et du Vignoble vous propose, un moment privilégié au cœur des vignes en compagnie d’un vigneron.
Chaque jeudi, profitez d’une immersion courte, qualitative et accessible pour découvrir le métier, échanger en toute simplicité et déguster deux vins du Val de Loire (un blanc et un rouge), accompagnés de rillettes locales. Une expérience authentique et chaleureuse, idéale pour commencer la journée au rythme du vignoble.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué 48h avant le début de l’animation. Se renseigner au 02.43.38.16.83
Durée 45 minutes
Coût 7€ par personne
Participation Jusqu’à 15 personnes. .
La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com
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English :
WINE TASTING IN THE VINEYARDS at 11 a.m. with a winemaker! Tasting in the heart of the region! A quick and engaging introduction to the world of Loir wines, enjoyed in the great outdoors.
L’événement Apéro dans les vignes La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée du Loir
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